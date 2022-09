La Stampa: “Toro, l’arte del piazzato non fa parte del repertorio dal 2017”

"Una squadra non si giudica da un calcio di punizione, ma tirarle senza andare mai a segno da oltre cinque anni qualche pensiero alla rovescia lo fa fare - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Zero i gol da fermo. Ci hanno provato in tanti: nessuna gioia. Belotti, Berenguer, Lukic, Ansaldi, Obi, Iago Falque, Baselli, in ordine sparso, si sono presentati davanti alla barriera: tentativi a vuoto. L’ultimo ad alzare le braccia è stato Adem Ljajic, mese di maggio del 2017: sua la punizione in fondo al sacco senza deviazione alcuna nel derby con la Juve, suo il gol, sempre su punizione, due settimane più tardi a Marassi stavolta con la complicità della schiena di Miguel Veloso e sotto lo sguardo di Juric, all'epoca allenatore del Genoa". Solo Rodriguez ha centrato due traverse, senza trovare per una questione di centimetri il gol. I granata proveranno a invertire la tendenza contro il Napoli allo stadio Maradona.