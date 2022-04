La Stampa: “Toro-Milan è sfida tra giovani registi dal futuro in azzurro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa stamattina analizza le prestazioni di Samuele Ricci del Torino e di Sandro Tonali del Milan in vista della sfida di stasera tra queste due squadre. Il regista granata dovrebbe sostituire dal primo minuto l'infortunato Mandragora mentre il rossonero è ormai un punto fermo della formazione di Pioli. Per entrambi si prospetta un futuro con la Nazionale Italiana. In azzurro entrambi hanno fatto ottime cose con l'Under 21 e se Tonali ha già avuto modo di essere chiamato da Mancini nella Nazionale maggiore, per Ricci il sogno è di poter debuttare a breve. Come loro anche Tommaso Pobega sarà protagonista in azzurro e questa sera con il Toro ma a luglio tornerà in rossonero per la scadenza del prestito.