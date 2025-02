La Stampa: “Toro-Milan, la sfida tra deluse”

L'edizione odierna de La Stampa pone il focus sul match contro il Milan, in programma sabato 22 febbraio alle ore 18:00: “Sfida tra deluse, ma grande attesa. Torna a giocare in casa la squadra di Vanoli e lo farà in una classica del passato che promette scintille, nonostante il momento non entusiasmante delle due squadre. Torino-Milan è l'appuntamento in programma domani all'ora dell'aperitivo al Grande Torino: il gruppo granata, ridimensionato da una stagione di transizione e reduce dal primo stop del 2025 (a Bologna), contro quello guidato da Conceicao, l'allenatore portoghese che ha preso il posto dell'esonerato Fonseca ma non è riuscito ad invertire la rotta”.