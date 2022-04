La Stampa: “Toro-Milan sfida mai banale”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La Stampa si concentra sulla storia di Torino-Milan: 2001, 2003, 2019 e 2021. "La rilettura di Toro-Milan prendendo come punto di partenza gli ultimi due decenni, e poco più, dà la dimensione di una partita mai banale. Non lo è (quasi) mai stata perché quando a giocare in casa sono i granata è accaduto un po’ di tutto. Dopo una breve sintesi dei match del periodo citato il quotidiano continua parlando del presente." Dopo un breve racconto sintetico nei match del periodo citato il quotidiano arriva al presente: "Stavolta Toro-Milan vale un finale di nobiltà e un primato da difendere. Il Torosi avvicina all’incrocio con i rossoneri in cerca del primo successo in stagione contro una corazzata del campionato e di una scarica di adrenalina che possa spingerli verso il traguardo con ambizioni rinnovate. Il Milan è dentro ad una corsa scudetto senza fiato e si presenterà al Grande Torino conoscendo la classifica di Napoli e Inter: per restare primi, i rossoneri potrebbero essere costretti a vincere e, per questo, Toro-Milan ancora una volta non sarà una partita banale". Poi c'è un articolo su Rolando Mandragora che si giocherà le sue carte per la nuova nazionale di Mancini. "C’è una generazione Italia che sogna. Sono i ragazzi nati attorno al 2000, qualcuno un po’prima e qualcuno già dopo, tutti potenziali candidati per far ripartire la macchina di Roberto Mancini rimasta senza benzina nel momento decisivo. L’esclusione dal Mondiale, infatti, rischia di aver anticipato la fine della corsa per diversi senatori e favorito pure quel cambio generazionale che dovrà rappresentare l’ossatura della squadra in vista delle prossime sfide."