La Stampa: “Toro, missione in Francia per il nuovo portiere che tifava Sirigu”

Il quotidiano La Stampa oggi propone anche una notizia sul mercato del Torino. Secondo il giornale piemontese infatti la società granata starebbe valutando l'innesto di un nuovo portiere per cautelarsi dalla partenza sempre più probabile di Milinkovic-Savic. L'obiettivo del Toro adesso risponde al nome di Yahia Fofana. Si tratta di un estremo difensore che gioca in Francia con la maglia dell'Angers. Ha 24 anni e sebbene sia nato a Parigi ha scelto di giocare con la Nazionale ivoriana, nelle ultime stagione si è reso protagonista sia in Coppa d'Africa che in Ligue 1 dove viene giudicato uno dei portieri rivelazione. La sua valutazione è di 8 milioni di euro e sulle su tracce c'è anche il Newcastle. Una particolarità è che essendo nato nel 2000 a Parigi, quando era un ragazzino ha potuto ammirare un ex Torino come Salvatore Sirigu parare con la maglia del PSG, la squadra della sua città e il portiere sardo è divenuto il suo idolo.