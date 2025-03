La Stampa: “Toro nel futuro”

Il Torino si impone 2-0 a Monza e vince la seconda gara consecutiva in campionato. "Se questo è l’effetto prodotto su Casadei, allora al Toro conviene invitare sempre un ct azzurro nelle prossime partite. Sotto gli occhi di Luciano Spalletti, pronto a convocarlo in Nazionale per Germania-Italia di Nations League, e di Carmine Nunziata, che l’ha forgiato e lanciato nel Mondiale U20 del 2023, la stella del giovane centrocampista ha iniziato a brillare in Serie A" si legge tra le pagine del quotidiano.