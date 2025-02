La Stampa: “Toro, nuova offerta per Arnautovic”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'ultimo giorno di mercato, il Torino sta provando ancora a prendere una prima punta. Il nome in pole è quello di Arnautovic, che all'Inter non sta trovando spazio ed è in scadenza: "I granata offrono un contratto fino a giugno, mentre lui ne vuole almeno fino al giugno 2026: la