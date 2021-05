La Stampa: “Toro-Parma, scontro per i punti salvezza”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

"Si stimano nella vita, come nel lavoro. Hanno caratteri molto diversi tra loro, ma la stesso idea di un calcio concreto e realista. Torino-Parma sarà anche una sfida tra amici: quella tra Davide Nicola e Roberta D'Aversa."

Si parla dunque di come si sono conosciuti ("Nel 2002 sono stato compagni nella Ternana di Beretta e poi si sono ritrovati nel Siena di Simoni") e dei loro precedenti da allenatori in Serie A: "Nei due precedenti ha sempre avuto la meglio il più giovane, anche di curriculum. L'allenatore nato a Stoccarda, che ha prevalse sia l'anno scorso con il Parma (1-4 al Genoa) che due anni fa (1-2 all'Udinese), ha due anni in meno del granata e pure meno esperienza."