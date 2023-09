La Stampa: “Toro poco brillante tecnicamente, ma Juric è soddisfatto “

Le notizie sul Torino nei quotidiani in edicola

"Una prodezza di Radonjic nel recupero regala al Toro il successo sul Genoa. Il Toro batte un colpo, il primo della nuova stagione, nel momento in cui spessissimo, veniva punito: siamo oltre il 90' di ben 4 minuti e i tre punti arricchiscono un bottino che nel recente passato veniva depredato o, addirittura sgonfiato del tutto" La Stampa commenta così la vittoria last minute del Toro e il super gol di Radonjic. Il quotidiano continua poi a parlare del successo granata: "La vittoria nel recupero soddisfa l'allenatore granata", queste le sue parole: "Ho visto un gruppo concentratissimo, solido: sono stracontento. Tecnicamente però non siamo stati brillanti, ma comunque umanamente questa vittoria vale 10." La Stampa dedica anche una sezione all'Under 19 granata: "la Primavera pareggia con il Sassuolo nell'ultima gara a Vercelli. La sfida era iniziata nel miglior modo possibile, con il gol di Ciammaglichella dopo appena due minuti. Ora il Torino è a 4 punti, sotto Juve, Milan e Roma a 6, uniche a punteggio pieno"