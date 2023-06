La Stampa: “Toro, Praet di nuovo un obiettivo per l’estate”

"Tentazione, occasione, ritorno: il Torino vuole riportare “a casa” Dennis Praet", scrive La Stampa: le strade del Toro e del belga si sono divise un anno fa per cause di forza maggiore, ma in questa sessione di calciomercato estiva i granata sono determinati a riportare il giocatore nella squadra dove avrebbe voluto continuare un anno fa. "Il Leicester non farà più le barricate e il direttore sportivo Vagnati, accompagnato dal vice Moretti, ha incontrato degli emissari del club per trattare la cifra dell’operazione: Praet oggi è valutato 7/8 milioni, ma si può liberare a meno. Un’opportunità da cogliere al volo che vede il Torino, di nuovo, in prima linea per acquistare un centrocampista universale, che gioca trequartista e in cabina di regia. Piace a tante squadre, ma il suo passato granata - più importante dei 2 gol e 2 assist in 24 presenze - può fare la differenza".