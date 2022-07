La Stampa: “Toro, Praet è il colpo della pace”

In questa fase di stagione piena di tensioni in casa Torino, c'è un nome che potrebbe calmare le acque, ovvero quello di Dennis Praet, che darebbe via "all'armistizio tra le parti". La Stampa, a tal proposito, racconta: "Praet non è mai uscito dai radar granata e, aspetta l’affondo giusto per rientrare alla base. Qualcosa si muove, anzi si è mosso in questa settimana. Il Leicester, proprietario del cartellino del centrocampista, e il Toro hanno avuto contatti continui e negli ultimi colloqui è emersa una richiesta ben precisa: per Praet dovete darci 10,5 milioni di euro. Gli inglesi preferiscono la cessione a titolo definitivo piuttosto che il rinnovo del prestito annuale con diritto di riscatto e su queste basi il Toro è disposto a trattare, ma con una valutazione più bassa: sugli 8 milioni si può chiudere. Juric considera Praet indispensabile, Cairo è d’accordo, deve calare il prezzo e l’eventuale fumata bianca avrebbe l’effetto del miglior assist possibile verso una convivenza pacifica".