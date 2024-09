La Stampa: “Toro, riecco Gineitis”

Terminata la sosta, Vanoli tornerà ad avere a disposizione Gvidas Gineitis. Il centrocampista classe 2004 è ormai tornato in gruppo e salvo soprese sarà a disposizione per la prossima gara di campionato contro il Lecce: il tecnico granata potrà dunque avere un ricambio in più in mezzo al campo a gara in corso.