La Stampa: “Toro-Roma, la sfida dei cecchini”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa in vista della sfida di domenica tra Torino e Roma riporta un curioso dato che accomuna le due squadre. Entrambe sono due formazione che hanno un'ottima media nel rapporto tra tiri realizzati e gol segnati. La percentuale di questo rapporto è 9,4% sia per il Toro che per la Roma, un valore che le posiziona al quarto posto alle spalle di Inter, Atalanta e Milan. Il quotidiano piemontese fa notare anche che il Toro trova la maggior parte delle sue reti grazie agli attaccanti con Belotti, Zaza e Sanabria che hanno realizzato il 56% dei gol granata. La Roma invece arriva più spesso in rete con i centrocampisti che quest'anno hanno già segnato 25 gol ovvero il 47% sul totale della squadra.