La Stampa: “Toro, scatta l’allarme diffidati”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Grazie al pareggio del Crotone in extremis contro il Benevento, al Torino di Nicola basta un punto contro la Lazio per salvarsi. A preoccupare di più Nicola è il numero dei calciatori che alla prossima ammonizione subiranno la squalifica automatica. E qui, nomi e rischi vanno a braccetto: ci sono Lukic, Buongiorno, Vojvoda (questi ultimi due entrati in diffida dopo i cartellini gialli rimediati al Picco da Orsato). Ma soprattutto Belotti e Zaza. Il pericolo è di dover affrontare il Benevento senza i migliori.