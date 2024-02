La Stampa: “Toro, scossa Vagnati”

"Il futuro è adesso per il Torino, che contro il Lecce e nelle prossime sfide quest’anno si gioca molto di più di un finale di stagione - si legge - . Il direttore sportivo Vagnati allontana i dubbi di un gruppo un po’ in stallo dopo i due pareggi consecutivi che hanno complicato i piani per l’Europa.Il futuro è anche, soprattutto Buongiorno. Il difensore,