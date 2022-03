La Stampa: “Toro sdraiato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Pessima la prestazione del Torino di Juric vista ieri sera a Marassi: contro un Genoa in dieci dal 25' del primo tempo, i granata non sono riusciti a ribaltare il risultato. "Il ko con il Genoa - scrive il quotidiano - vanifica, in un colpo solo, quanto di buono, e bello, i granata avevano fatto vedere contro l’Inter così come la sconfitta con il Cagliari aveva macchiato il buonissimo derby dello Stadium. Nel postpartita poi sono arrivate le parole del Gallo Belotti che per la prima volta parla del suo futuro: "È sette anni che sono qua, come ho sempre detto tireremo le somme a fine stagione: è un ragionamento da fare tutti insieme, ci sono da capire ambizione e progetto. Parlerò con la società e con l’allenatore".