La Stampa: “Toro, sei la seconda squadra più giovane del campionato”

Un grande mercato, e tutto puntato su giocatori giovani che possono ancora imparare e migliorarsi: ecco che il Torino è così la seconda squadra più giovane della Serie A, con una media di 24,2 anni, subito dopo il Lecce. La nuova squadra di Ivan Juric è al completo, considerando gli sviluppi degli ultimi due giorni di mercato, in cui il direttore sportivo Vagnati è riuscito a vendere in poche ore Zaza, Verdi e Izzo. L'unica nota negativa è il non essere riusciti a riprendere Praet, ma il ds granata non si scoraggia: "Abbiamo provato in tutti i modi a prenderlo, l’abbiamo valutato anche per la mediana. Voleva venire e non c’erano problemi sulla formula del contratto, ma il Leicester alla fine ha deciso così. Ne abbiamo preso atto, siamo comunque soddisfatti", ha dichiarato, come riportato da La Stampa. Ecco che al posto di Praet arriva così Karamoh dal Parma: attaccante di 24 anni, che con il lavoro di Juric potrebbe ritrovare la strada giusta e migliorare di molto. "Ora tocca all’allenatore inserirlo nel progetto: Karamoh ha un anno di tempo per convincerlo".