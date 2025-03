La Stampa: “Toro, serve una punta: Gabellini si candida”

L'edizione odierna de La Stampa pone il focus su Tommaso Gabellini, il baby talento della Primavera - 10 gol e 1 assist - in possibile rampa di lancio verso la prima squadra: “Prima punta ben strutturata, mancino naturale, a luglio Vanoli gli ha fatto fare qualche allenamento con i grandi. E da un po' di tempo Gabellini viene aggregato costantemente in prima squadra, visti i problemi che i granata si trascinano da quando hanno perso Zapata. Adesso, un altro infortunio - di Salama: oggi gli esami -, potrebbe avvicinarlo ulteriormente all'esordio in un finale di stagione che non ha più nulla da dare. Ma può testare le forze per il futuro”.