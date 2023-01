La Stampa: “Toro settimo, dopo 47 anni torna a vincere a Firenze”

"Complice il verdetto dei tribunali sportivi e del campo - si legge su La Stampa - , il Toro si prende il bottino pieno contro la Fiorentina sale fino al settimo posto in classifica e può chiudere il girone di andata come mai nell’era Cairo se l’Udinese oggi non vince contro la Sampdoria. Il successo nella casa dei viola ha un peso specifico ingombrante: da queste parti, i ragazzi di Juric dovranno tornare tra dieci giorni per giocarsi il quarto di finale di Coppa Italia e aiuta farlo con la consapevolezza che quello di Firenze non è più un campo tabù. La rete del vantaggio di Miranchuk è una delizia perché pochi sanno dare al pallone quell’effetto che beffa i portieri come il trequartista russo. Il gol è la logica conseguenza di un dominio, soprattutto in mezzo al campo: Ricci e Adopo vivono la partita in armonia come se giocassero insieme da un bel po’ e Ricci ricama con sapienza e rapidità nelle verticalizzazioni. Seck si muove con i tempi giusti e fa tremare Firenze: prima con la rete annullata per questione di millimetri, poi con il diagonale a colpire la traversa quando il duello è in parità".