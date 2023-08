La Stampa: “Toro sfasciato”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"È ormai scritto il futuro di Alessandro Buongiorno, pronto a diventare un nuovo allievo dell’accademia di Gasperini. Ma anche l’ennesimo rimpianto per i tifosi granata: il più grande dai tempi di Gigi Lentini. Perché, dopo l’intesa totale tra Torino e Atalanta per 17 milioni più il

cartellino di Duvan Zapata e il prestito di Brandon Soppy, sono caduti anche gli ultimi paletti al termine di una giornata di passione e riflessione. Anche di lacrime da parte di un ragazzo che ha passato 17 dei suoi 24 anni con la maglia del Toro appiccicata addosso" scrive il quotidiano. Per sostituirlo, il Torino sta pensando a Nico Elvedi, svizzero classe 1996 che gioca nel Borussia M’gladbach: ha un costo di circa 13 milioni, ma il contratto in scadenza tra un anno può far abbassare il prezzo.