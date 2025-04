La Stampa: “Toro, sgarbo ai tifosi”

É terminato 1-1 il match tra Torino e Verona andato in scena ieri - domenica 6 aprile - tra le mura granata. "Sembrava l’ultima di campionato, ieri pomeriggio allo stadio Grande Torino, e i granata l’hanno interpretata così, quasi fosse un anticipo di vacanza. Non solo disputando la peggior partita di questo 2025, ma facendo anche uno sgarbo ai 25.497 tifosi che con un encomiabile atto di fede si erano dati appuntamento ad un Toro-Verona buono per raggiungere al massimo il 10° posto in Serie A" si legge tra le pagine del quotidiano.