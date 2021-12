La Stampa: “Toro, solo 6 mila spettatori contro il Verona: il minimo stagionale”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino in casa ha una media da Champions League (20 punti in 10 partite), ma, nonostante ciò, gli spettatori allo stadio Olimpico "Grande Torino" sono sempre meno. La Stampa, nell'edizione odierna, analizza i numeri di quest'annata all'ex comunale: "Dopo il picco raggiunto contro la Sampdoria (13. 137 paganti), l’ex Comunale è andato incontro ad una lenta ma costante perdita di ingressi che l’ha trasformato nell’impianto con la peggior media spettatori, secondo il rapporto tra la capienza (di 21 mila con il 75%) e le presenze. Ce n’erano poco più di 7 mila contro Udinese ed Empoli, cinquecento in meno contro il Bologna, appena 6.202 nell’ultima esibizione contro il Verona, un successo sui gialloblù che in Serie A mancava da vent’anni, eppure sembrava che il Toro giocasse fuoricasa". Amare le parole del Toro Club Claudio Sala del cuneese, che sintetizzano la situazione: "Il nostro era l’unico pullman. Pesano i timori per la salute, la crisi e il disamore dei giovani per la maglia”.