La Stampa: “Toro spuntato”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sull'attacco dei granata: "Vanoli studia nuove soluzioni per guarire il preoccupante mal di gol: l'attacco è quintultimo in campionato. Non è solo imprecisione, la squadra fatica a costruire: solo Monza d Empoli effettuano meno tiri in porta. Adams è il miglior marcatore con 7 reti. Ancora 3 e raggiungerà il connazionale Law."