La Stampa: “Toro, su l’asticella. Verso lo stadio pieno con il Milan”

Con la fine dello stato di emergenza, il Torino può finalmente affrontare una gara casalinga di campionato davanti allo stadio con 100% di capienza. Il match con il Milan di domenica, da questo punto di vista, ha tutti i presupposti per essere il primo sold-out dopo oltre due anni. Al Toro serve ritrovare la sua gente, la quale neanche con la serie di risultati positivi al Grande Torino di fine 2021 è venuta in massa allo stadio. Così la Stampa: "In questi due anni, il rapporto tra la piazza ed il club è peggiorato, visto che nel frattempo quest’ultimo ha perso due terzi degli ingressi pre pandemia e quest’anno finora ha il sesto impianto meno frequentato in Serie A, con una media di poco più di 8mila presenze. Bisognerà riempire lo stadio. E’ questo il prossimo obiettivo del Toro, tornato a vincere dopo oltre due mesi, ma non ancora a convincere la sua gente nonostante in casa le prestazioni non siano quasi mai mancate, né lo spettacolo".