La Stampa: “Toro svuotato”

I granata di Vanoli escono sconfitti per 1-0 dal Sinigaglia: decisiva la rete di Douvikas tra le fila de Como. "Il Toro è sembrato svuotato

di energie e di motivazioni, a maggior ragione contro un Como che aveva bisogno della vittoria per blindare la salvezza" si legge tra le pagine del quotidiano. Vanoli nel post partita ha poi dichiarato: "Siamo arrabbiati per una prestazione che è stata buona e dove abbiamo creato tanto: dovevamo essere più cinici, visto quanto abbiamo sprecato. Non si può prendere una rete così, a difesa schierata: bisogna tenere l’uomo dentro l’area, da quando ci siamo messi a quattro abbiamo il vizio di marcare la zona".