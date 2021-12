La Stampa: “Toro, tanti tiri e possesso ma gol con il contagocce”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il quotidiano La Stampa questa mattina analizzala situazione del Torino in seguito alla sconfitta contro la Sampdoria. Secondo il giornale piemontese Ivan Juric è tornato a casa dalla trasferta genovese con molti punti interrogativi. Anche questa volta la squadra granata ha creato molto giocando la palla più dell'avversario (59% di possesso palla) ma non è riuscita a finalizzare. L'unico gol della partita del Toro è infatti arrivato su calcio di rigore. Ormai è una costante, il Toro raccoglie sempre meno nonostante a volte dia l'impressione di dominare. Adesso Juric dovrà dovrà lavorare sulla convinzione dei suoi attaccanti: Sanabria, Pjaca e Brekalo sono tutti a quota 3 gol in campionato e contro il Verona cercheranno di incrementare questo bottino.