La Stampa: “Toro, tifosi in rivolta contro Cairo”

"Contestazione continua- esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - È bastato che il Torino ritrovasse i propri tifosi dopo venti giorni per trasformare lo stadio di casa in un catino polemico". E in conclusione: "Stavolta, però, rispetto alle altre volte la protesta ha avuto un epilogo inatteso e spontaneo".