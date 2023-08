La Stampa: “Toro, trovata l’intesa per Barrow”

Tra poche settimane la finestra estiva di calciomercato giungerà al proprio termine, con il Toro che finora ha acquistato Bellanova, Haveri (già girato in prestito all'Ascoli), Tameze e Vlasic. Nell'ultimo periodo sono stati accostati diversi giocatori ai granata, soprattutto per il settore offensivo. Uno dei vari nomi proposti è Musa Barrow, attaccante del Bologna. Ecco le parole del quotidiano a riguardo: "Il Toro non può sbagliare la mossa che vale mezzo reparto. Barrow, intanto, si avvicina: il jolly d’attacco ha raggiunto l’intesa di massima con il club di Cairo che ora deve trattare con il Bologna. Sono ore calde, come testimonia l’ultimo allenamento, da solo, del gambiano."