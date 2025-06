La Stampa: “Toro, un trequartista in casa. L’Under 21 candida Casadei”

Durante l'Europeo Under 21, si sta mettendo in mostra Cesare Casadei. Il giocatore granata ha segnato nell'ultimo match con la Slovacchia e sta diventando sempre più un giocatore centrale nella nazionale di Nunziata nel nuovo ruolo di trequartista che il tecnico gli ha costruito addosso: "Baroni sta cercando un rifinitore da inserire nel suo schema di gioco: un 10 moderno, potente, che ha tiro e fisico, ma in campo si fa anche sentire con i compagni. Caratteristiche che Casadei ha dimostrato di possedere, ma tra pochi mesi sarà chiamato a tirarle fuori con regolarità per cominciare a diventare un fattore decisivo anche nel Torino" si legge tra le pagine del quotidiano.