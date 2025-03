La Stampa: “Toro, Vlasic pennella il successo”

L'artista di serata porta il nome di Nikola Vlasic. Il croato, ormai definitivamente uomo in più del corso di Vanoli, sigla la rete decisiva nel momento forse in cui tutti pensavano ad uno scialbo 0-0. E invece il colpo da biliardo del giocatore è decisivo per la vittoria granata. "Uno a zero targato Nikola Vlasic. Nel giorno di Casadei, celebrato anche dai tifosi per la prima convocazione in Nazionale, alla fine è un calciatore della vecchia guardia a togliere le preoccupazioni a Vanoli. Il Torino batte 1-0 l’Empoli invischiato nella zona retrocessione dando una nuova dimostrazione all’allenatore sulla voglia di una squadra che solo all’apparenza non ha più stimoli in un campionato nel quale nonostante altri 3 punti la posizione in classifica è sempre la stessa: undicesimo".