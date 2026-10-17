Le ottime impressioni a Pinzolo e il buon precampionato avevano fatto pensare ad un altro tipo di stagione per Giovanni Simeone. Anzi, la decisione finale di restare sotto la mole e di non rispondere al forte richiamo del River Plate avevano ulteriormente rafforzato la sua posizione. L'inizio però non è stato dei migliori, con un solo gol contro la Carrarese. I problemi fisici hanno penalizzato il Cholito e anche il modulo con una sola punta di riferimento non l'ha aiutato.

TURIN, ITALY - OCTOBER 12: Giovanni Simeone of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and Udinese Calcio at Stadio Olimpico Grande Torino on October 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Sull'edizione odierna della Stampa si fa il punto della situazione sull'attaccante argentino: "Il Toro, quindi, aspetta un segnale dal suo bomber. Aveva ben impressionato nel ritiro estivo di Pinzolo e si era sbloccato subito, in Coppa Italia contro la Carrarese, ma poi il suo rendimento ha risentito di problemi fisici (un doloroso mal di schiena) ed equivoci tattici. Il modulo con una sola punta l’ha penalizzato e ora la musica può cambiare grazie al 4-4-2, con le varianti del 3-5-2 e del 3-4-1-2 che sta provando Abate. Un attacco con la coppia Simeone- Adams si vedrà anche lunedì sera a Parma, con il Cholito pronto a riprovarci".