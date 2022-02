La Stampa: “Tra i pali fiducia sempre a Milinkovic-Savic”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"È difficile - scrive La Stampa - buttare giù un gigante di oltre due metri d’altezza. Finora non ci sono riusciti i dubbi di inizio stagione, nè l’esperto Berisha che aveva altri piani quando è arrivato al Toro. E neppure l’ha disarcionato un inizio di 2022 sorprendente, ma in negativo": infatti, contro il Venezia, Ivan Juric ha riconfermato il serbo tra i pali. E per riprendersi dalla sconfitta contro l'Udinese, il tecnico dovrà contare su tutti i giocatori a disposizione, escluso all'ultimo Praet per una frattura al piede che gli costerà 2 mesi almeno lontano dal campo. <<ll Venezia è l’occasione per ripartire e riprendere la strada giusta>>, queste le parole di fiducia del tecnico granata.