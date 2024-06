La Stampa: “Tutti gli uomini di Vanoli”

L'edizione odierna de La Stampa scrive riguardo a Vanoli e al calciomercato del Torino, che può finalmente iniziare: "Oggi il Toro annuncia il nuovo allenatore che ha rescisso con il Venezia. Il mercato non può aspettare: obiettivi Tessmann, McKenna e Wellington. Inizia l'era Vanoli, stagione al via il 7 luglio con il raduno al Filadelfia, in programma anche l'amichevole con il Lione"