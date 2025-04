La Stampa: “Vagnati a lavoro per cinque obiettivi di mercato”

Sulle colonne odierne de La Stampa viene dedicato spazio anche al mercato del Torino dove si legge che il DT granata Davide Vagnati è a lavoro per trovare i giusti innesti da fornire in estate all'allenatore Paolo Vanoli. La dirigenza granata è a lavoro su cinque obiettivi di mercato che sono: un difensore centrale mancino, un terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista strutturato fisicamente e un centravanti giovane. Inoltre, si legge che il Toro cercherà anche uno o due esterni d'attacco nel caso in cui non venisse riscattato Elmas dal Lipsia, visto il prezzo di 17 milioni di euro che è piuttosto alto per le casse granata. I nomi che fa il quotidiano piemontese sono quelli di Matteo Prati (di proprietà del Cagliari) per il centrocampo e quello di Cristian Shpendi (gioca nel Cesena) per l'attacco.