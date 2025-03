La Stampa: “Vanja piace a diversi grandi club, ecco la cifra che chiede il Toro”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa oggi viene proposta una notizia riguardo al mercato del Torino. Vanja Milinkovic-Savic in questa stagione si sta mettendo in mostra come uno dei migliori portieri del campionato italiano, anche nel saper parare i calci di rigore. Il contratto che lega il portiere serbo al club granata scade però tra un anno e adesso il classe 1997 deve decidere se restare al Toro a vita oppure se tentare il grande salto. Secondo il giornale piemontese ci sono diversi club importanti che hanno bisogno di rifare il reparto e che stanno osservando con interesse alla crescita di Vanja in questa stagione. Il Torino lo valuta almeno 15-20 milioni di euro, in caso di cessione estiva e su di lui si stanno muovendo Roma, Milan e anche il Manchester City.