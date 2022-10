La Stampa: “Vanja portiere per pigrizia: ‘Non mi piaceva correre'”

In una lunga intervista rilasciata a Torino Channel, Vanja Milinkovic-Savic ha parlato del suo passato da attaccante: "All’inizio giocavo in attacco, ero forte, potevo diventare il nuovo Ibrahimovic, il mio idolo. Ma non volevo correre, ero pigro e così a 12 anni sono finito in porta. Mi piacerebbe giocare almeno una partita in un altro ruolo per vedere come va". L'estremo difensore granata parla anche del rapporto con il fratello Segej, centrocampista in forza alla Lazio: "Per me è normale avere un bellissimo rapporto con lui, gli ho chiesto consigli anche prima