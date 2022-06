La Stampa: “Vanja scavalcato, scommessa Gabriel per il Toro”

"E' finito il ritorno di fiamma tra Vanja Milinkovic-Savic e il Torino - scrive La Stampa nell'edizione odierna - E' bastato mezzo campionato per accorgersi che il rapporto non potesse continuare, almeno sulle basi impostate all'inizio della scorsa stagione". La separazione sembra profilarsi, ma non definitiva. Si parla invece di un prestito ed è forte l'interesse della Fiorentina per fare il vice Terracciano. Il Torino nel frattempo volta pagina e ripartirà verosimilmente da Gabriel, via dal Lecce a parametro zero: "Manca l’ufficialità perché le parti stanno ancora trattando l’aspetto economico, ma non sono previste brutte sorprese. Il 29 enne brasiliano se la giocherà con Berisha per il ruolo di titolarità". A questo servirà anche il ritiro in Austria, scegliere chi potrà essere la prima soluzione tra i pali.