La Stampa: “Vanja, ultima chiamata per non uscire dalla porta”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un focus sul portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic che è passato da ammirata rivelazione a delusione. Le prestazioni dell'estremo difensore serbo sono calate vistosamente nelle ultime partite dopo un inizio di campionato davvero convincente. Da quando è iniziato il 2022 Milinkovic-Savic ha riscontrato diverse difficoltà e sta pagando un po' di inesperienza oltre che avere a che fare con i postumi del coronavirus. Contro il Cagliari non sembra in discussione la sua titolarità sebbene il secondo portiere Berisha speri sempre nella chiamata di Juric. La sfida contro il suo ex allenatore Mazzarri, che lo fece esordire in Serie A, sarà dunque un passaggio molto importante per la stagione di Vanja che vuole riprendersi la fiducia del Toro.