La Stampa: “Vanoli è una furia”

Nella giornata di ieri il Torino ha sostenuto un allenamento congiunto con l'Asti. La gara è terminata 2-0 per il Torino, ma Vanoli non è stato per niente soddisfatto della prestazione della squadra. "L’amichevole con l’Asti è servita più per mettere alla prova le coronarie di Vanoli, che ai giocatori per recuperare condizione. Ilic, schierato al centro nel tridente dietro la punta, si è visto poco: una conferma del suo momento delicato. Mentre Karamoh, che ha perso il posto a vantaggio di Elmas, ha ribadito la sua allergia al gol. «Siete dei calciatori del Torino! », lo sfogo meno censurabile dell’allenatore granata a metà del primo tempo, prima di calciare lontano una bottiglietta d’acqua".