La Stampa: “Vanoli punta a un particolare record del 2017 del Toro di Mihajlovic”

Il quotidiano La Stampa oggi propone anche un articolo sul Torino che si prepara al prossimo impegno di campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I granata sfideranno lunedì sera la Lazio il trasferta nella capitale e come sottolinea il quotidiano piemontese, il tecnico Paolo Vanoli ora può puntare ad un particolare record. Il Toro ha infatti segnato per 10 partite di fila in Serie A e nel mirino adesso può mettere il primato della squadra che, allenata da Sinisa Mihajlovic nel 2017, segnò per 14 gare consecutive in campionato. Samuele Ricci e compagni nelle prossime quattro giornate sfideranno: Lazio in trasferta, Verona in casa, Como in trasferta e Udinese in casa.