La Stampa: “Vanoli, riposo in famiglia”

Dopo il mancamento durante la gara contro il Venezia erano arrivate le rassicurazioni sulle condizioni di Paolo Vanoli. Il grande spavento è passato, il tecnico si è riposato in famiglia."Passato lo spavento e in attesa dei doverosi accertamenti medici, l’obiettivo ora è capire bene che cosa gli è successo venerdì sera allo stadio durante il secondo tempo di Toro-Venezia, Paolo Vanoli ieri si è riposato in famiglia ricevendo l’affetto di tutto il mondo granata. Il giorno libero concesso alla squadra ha aiutato a recuperare le energie e oggi l’allenatore sarà in prima fila nelle celebrazioni del Grande Torino, dalla messa in Basilica fino alla lettura delle 31 vittime da parte del capitano Zapata. Per Vanoli sarà il primo 4 maggio, ma in questi mesi ha studiato a lungo la storia degli Invincibili e soprattutto è salito a Superga nel suo primo giorno torinese".