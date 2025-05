La Stampa: “Vanoli sfida il tabù dell’ultima giornata”

L'ultima giornata di campionato è diventata un vero e proprio tabù per i giocatori del Torino. I granata infatti non vincono l'ultima della stagione da sei anni. Vanoli sfida proprio questo tabù nel match contro la Roma: "Una vittoria per chiudere con un sorriso, fare pace con i tifosi delusi e anche per provare a superare un tabù. Il Toro stasera si congeda dall’ennesimo campionato anonimo e cerca un guizzo finale che manca addirittura dal 2019, quando i granata superarono per 3-1 la Lazio allo stadio Grande Torino. Altri tempi e altre ambizioni, visto che la squadra di Mazzarri chiuse al 7° posto - frutto dei 63 punti complessivi - e conquistò i preliminari di Europa League grazie alla rinuncia del Milan per il fair-play finanziario".