La Stampa: “Velocità e ritmo nel primo giorno di Juric al Toro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il quotidiano La Stampa quest'oggi riporta i punti salienti del primo giorno di allenamenti del Torino targato Ivan Juric. Il giornale piemontese segnala come punti chiave delle idee del tecnico croato l'occupazione del campo con movimenti rapidi e sincronizzati col fine di creare pericoli offensivi. Uno dei giocatori più applauditi da Juric è Ola Aina che si sta giocando la permanenza al Toro in queste settimane. Anche giocatori Zaza, Ansaldi e Vojvoda si stanno impegnando molto secondo La Stampa ed è un buon atteggiamento dal momento che molti giocatori a fine ritiro verranno ceduti se giudicati non funzionale al progetto.