La Stampa: “Vincere o non perdere: il Toro in cerca di cinismo nel derby”

Due sconfitte consecutive non sono il biglietto da visita ideale per presentarsi ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il derby. Tuttavia il Toro di Juric, contro i cugini bianconeri, ha tutta l'intenzione di risollevarsi e di dimostrare il proprio valore sul campo, come si legge nelle pagine odierne de La Stampa: "Si ricomincia e il giro nel ritorno parte dal derby che avrà l’effetto di misurare lo stato dell’arte di un gruppo nelle mani del suo tecnico come poche volte nel recente passato. Vincere, o non perdere, giocando in modo meno efficace o brillante: può sembrare una missione al ribasso, ma riuscirci invertirebbe un trend e iscriverebbe il Toro al partito delle squadre che sanno essere ciniche e concrete se serve. Vincere, o non perdere, giocando in modo meno brillante è un modo utile per nascondere cali di forma o di concentrazione ed è un rifugio naturale lungo il campionato".