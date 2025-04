La Stampa: “Vlasic potrebbe recuperare per Torino-Udinese”

"Una piccola speranza di recuperare Nikola Vlasic ora c’è. Il rinvio di Toro-Udinese a domani (ore 18,30) regala qualche chance in più al tecnico Vanoli di poter contare sul croato, ancora alle prese con il problema al polpaccio che in extremis gli ha già fatto saltare la trasferta di Como - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Il numero dieci granata non avrebbe giocato ieri all’ora di pranzo, visto che non era neanche tra i convocati, e oggi al Filadelfia farà ancora lavoro differenziato, ma per la sfida allo stadio Grande Torino potrebbe farcela per andare almeno in panchina." E in conclusione: "Sarà decisivo il provino in programma domani mattina, mentre per Lazaro la situazione è più complessa e non si fanno previsioni. Avere o non avere Vlasic fa la differenza in questo Torino che ha bisogno di qualità e fantasia per tornare alla vittoria: Vanoli pensa alla conferma del 4-4-2, ma con Elmas al fianco di Adams più Karamoh sulla fascia sinistra".