La Stampa: “Vlasic, contro l’Inter saranno 100 le presenze in granata”

"Quota cento. Nikola Vlasic è tornato a far sentire il suo peso nella stagione del rientro. E non è proprio un dettaglio, dopo cinque mesi fuori per un infortunio muscolare con recidiva. Con 5 gol in 1871’ ha eguagliato la performance migliore ottenuta nel primo anno in granata. E con altri 270’ da giocare può scrivere il libro più bello dell’esperienza al Torino - esordisce così La Stampa nell'edizione odierna - Intanto, Vlasic domenica taglierà il traguardo delle 100 presenze con il Torino: la mano acciaccata contro il Venezia che aveva creato un piccolo allarme non fa più male, già a Superga il centrocampista si era presentato senza fasciatura. Contro l’Inter sembra anche la chiusura del cerchio per un giocatore che proprio nella sfida di andata a San Siro aveva riassaporato il sapore del gol dopo una lunga assenza." E in conclusione: "Vlasic può diventare il valore aggiunto per la prossima stagione. A quasi 28 anni, li compirà il 4 ottobre, la sensazione è che il calciatore di Spalato debba ancora tirare fuori tutto il suo potenziale, dopo un inizio di carriera folgorante e tante frenate improvvise sul percorso (soprattutto in Inghilterra). Ha il tempo per farlo, ha la volontà del Torino di continuare puntare su di lui e un contratto che glielo consente. Scadrà nel 2027, ma c’è la possibilità del rinnovo per un’altra stagione".