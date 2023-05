La Stampa: “Vlasic è il miglior croato d’Italia ma col futuro nel Toro incerto”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi propone un aggiornamento sulla situazione relativa a Nikola Vlasic. Il trequartista croato dopo un periodo di flessione sta tornando a giocare sui suoi livelli ma nonostante ciò le prossime quattro partite che mancano prima della fine della stagione potrebbero essere le sue ultime con il Torino. Vlasic è risultato essere il miglior calciatore croato in Serie A come testimoniato dai numeri raccolti fin qui: 4 gol e 4 assist per lui in campionato. Dati migliori di tutti gli altri croati, anche di quelli come Brozovic, Rebic e Pasalic che conoscono meglio di lui il nostro campionato. Per capire se verrà prolungata la sua esperienza in granata bisogna comprendere le intenzioni della società, il Torino non ha ancora trovato l'accordo con il West Ham per il riscatto del suo cartellino e la richiesta al momento è pari a 15 milioni di euro.