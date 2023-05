La Stampa: “Vlasic e Miranchuk: a voi lo sprint per l’8° posto”

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa, in vista della partita del Torino in casa dello Spezia, parla così dei due trequartisti principali della formazione granata, ovvero Vlasic e Miranchuk. Si legge: "Vlasic e Miranchuk viaggiano in coppia, anche se insieme in campo ormai si vedono di rado, una volta negli ultimi tre mesi (nell’1-1 con il Monza). Sono arrivati ad agosto nello stesso giorno e, tra poco, il Torino dovrà discutere la loro posizione visto che sul contratto c’è scritto prestito con diritto di riscatto. Sul piatto c’è un investimento globale da 27 milioni di euro che il club di Cairo ha già cominciato a trattare con le rispettive società, il West Ham e l’Atalanta, nel tentativo di far abbassare di molto la cifra. Ma in campo ci sono ancora 180’ per far risplendere la qualità delle pedine migliori che ha a disposizione Juric. Due che hanno nelle gambe i numeri per permettere ai granata di giocarsi l’ottavo posto fino all’ultimo secondo". "Entrambi possono fare molto di più. Comunque la loro annata mi ha lasciato sensazioni positive" è invece il commento di Juric.