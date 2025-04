La Stampa: “Zapata, rinnovo granata sulla fiducia”

Prosegue la luna di miele tra Zapata e il Torino. Un rinnovo sulla fiducia, con il nuovo contratto dell'attaccante colombiano che scadrà nel 2027."«Avanti insieme». Zapata non ha ancora comincia- to a calciare il pallone che ha già ripreso a fare gol. Con una rete diversa, ma altrettanto importante per il suo futuro e di quello della squadra di Vanoli. «Il Torino è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le pre- stazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027», il messaggio del club granata che illumina un finale di stagione che di radioso non ha più nulla da offrire, ma può servire per cominciare a costruire il gruppo".