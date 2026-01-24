La trasferta di Como e il mercato: Torino, le notizie sui quotidiani

Le notizie del Torino FC sui principali quotidiani italiani

Piero Coletta 24 gennaio - 10:49

Il Torino fa visita al Como. I granata scenderanno in campo alle ore 15 al Sinigaglia. Baroni dovrà fare a meno di diversi elementi, in quella ch è una vera e propria emergenza infortuni. In avanti infatti troverà spazio Adams, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: "Un po’ per questo, un po’ anche per altri fattori, nel pomeriggio Marco Baroni costruirà un Toro che sarà in formato- Adams: ovvero, molto o tanto ruoterà intorno a questo attaccante scozzese che attraversa un buon periodo di forma e che ha una gran voglia di lasciarsi alle spalle l’ultimo spezzone in Serie A che ha portato i tre passi falsi consecutivi. Il piano tattico granata darà un ruolo centrale proprio sugli attaccanti, all’interno del quale Adams sarà la pedina fondamentale..."

Per la gara contro i lombardi Baroni pensa anche di lanciare Obrador, come riferito da Corriere Torino: "«Obrador ha tecnica e una buona gamba. Lavoreremo sicuramente sulla parte difensiva, ma è un giovane interessante che può dare il suo contributo ». Tra i convocati, a proposito di linea verde, dovrebbero trovare un posto anche quattro Primavera: il portiere Siviero, il difensore Pellini, il centrocampista Perciun e l’attaccante Gabellini".

Da Como al mercato: Petrachi ha già chiuso il colpo Obrador per la fascia sinistra, ora servono rinforzi per la zona centrale della difesa. Jappert del Barrascas Cenral è un profilo gradito, ma come riferito da Tuttosport, non va esclusa la pista Ranieri. "Il Torino non si sta però solamente muovendo per Jappart, Petrachi ha chiesto informazioni anche per Luca Ranieri. Il difensore non è più un titolarissimo della Fiorentina, tanto che Paolo Vanoli nelle ultime tre partite lo ha sempre escluso dall’undici iniziale inserendolo solo a partita in corso. Tra l’altro, a differenza di Jappert, Ranieri è mancino di piede e il Toro ha una carenza di giocatori di piede sinistro in difesa (l’unico presente in rosa è Masina). L’affare non è impossibile da imbastire".

Anche la Stampa si concentra sul reparto difensivo dei granata, di gran lunga il più carente: "Era il reparto più bisognoso di intervento, invece anche oggi si ritrova senza novità. Como-Torino si gioca qui, tra il quarto miglior attacco e la peggior difesa del campionato dopo 21 giornate: poli opposti di una sfida che rappresenta un crash test per i granata. Anche per Baroni, che aspetta rinforzi dal mercato per rilanciarsi, a cominciare dal centrale che era la priorità della lista della spesa. L’ultima idea è Luca Ranieri".